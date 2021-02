Gli schermi OLED sostituiranno i finestrini sugli aerei in futuro? È la proposta di Yasava, la società di progettazione per cabine di aerei, che intende personalizzare gli interni di un jet privato con schermi OLED da parete a parete al posto dei finestrini in modo da visualizzare filmati o paesaggi a scelta del passeggero.