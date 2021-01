L’anno della pandemia è stato anche il più caldo di sempre: 2020 da dimenticare

Gli scienziati del Copernicus Climate Change Service (C3S) hanno comunicato che il 2020 è stato l’anno più caldo di sempre, facendo registrare la medesima temperatura media del 2016 (durante il quale ci fu tuttavia il fenomeno El Nino). In Europa è stato l’anno più caldo in assoluto. Le anomalie più estreme nelle temperature sono state rilevate nell’Artico e in particolar modo in Siberia, che è stata squassata da incendi devastanti. Continuano ad accumularsi enormi quantità di CO2 in atmosfera.