Larry King è morto ad 87 anni. Il giornalista americano, storico volto della CNN, era risultato positivo al Covid-19. Da fine dicembre era ricoverato presso il Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles. I figli, aveva fatto sapere la CNN ad inizio gennaio, non avevano potuto fargli visita in ospedale, a causa del protocollo previsto per arginare il contagio da Covid-19.