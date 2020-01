Lauren German: 10 cose che non sai sull’attrice

Lauren German: 10 cose che non sai sull’attrice

Nota per alcuni ruoli cinematografici, ma celebre per quelli televisivi, l’attrice Lauren German si è negli anni costruita una solida carriera, fondata in particolare sul genere horror e thriller. Negli ultimi anni è stata infatti apprezzata per il ruolo della detective Chloe Decker nella serie Lucifer, che le ha permesso di misurarsi con un personaggio ricco di sfumature e zone d’ombra da esplorare.

Ecco 10 cose che non sai su Lauren German.

Lauren German: i film

1. È stata protagonista di un celebre horror. All’inizio della sua carriera l’attrice prende parte, ricoprendo piccoli ruoli, a film come Pazzo di te! (2000), I passi dell’amore (2002), Non aprite quella porta (2003), RX – Strade senza ritorno (2005), e Piggy Banks (2005). Nel 2007 viene scelta per essere la protagonista del film horror Hostel: Part II, che le permette di ottenere una buona popolarità. Nel 2011 recita invece nel film The Divide.

2. È nota per i ruoli televisivi. Dopo aver recitato in alcuni episodi di serie televisive come Undressed (1999), Settimo cielo (2001) e Sex, Love & Secrets (2005), ottiene un ruolo di rilievo nella serie Happy Town (2010), che viene però cancellata dopo la prima stagione. La German raggiunge allora la popolarità recitando nella serie Hawaii Five-0 (2011-2012), e ancor di più grazie al ruolo di Leslie Shay in Chicago Fire (2012-2015). Il ruolo che la consacra è però quello di Chloe Decker, nella serie Lucifer (2015-2020), di cui è protagonista insieme all’attore Tom Ellis.

Lauren German è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 2,7 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi, ma anche immagini promozionali dei propri progetti da interprete. Non mancano inoltre foto tratte dal dietro le quinte della serie Lucifer.

Lauren German: chi è il suo fidanzato

4. È molto riservata. Negli anni l’attrice si è rivelata particolarmente restia a condividere informazioni circa la sua vita privata. Sui propri profili social, infatti, non vengono rilasciate informazioni di alcun tipo, anche se diversi fan sospettano ci fosse una relazione tra l’attrice e l’attore Ashton Homles, conosciuto sul set di Hawaii Five-O. L’attrice tuttavia non ha mai né confermato né smentito, e attualmente non si sa se sia impegnata in una relazione sentimentale o meno.

5. Ha avuto una relazione con uno sportivo. Altra relazione che l’attrice sembra aver avuto, è quella con il giocatore di baseball Barry Zito. Non si sa con precisione il periodo in cui i due si sono frequentati, ma è collocabile certamente prima del 2011, anno in cui l’uomo ha sposato la sua attuale moglie.

Lauren German in Lucifer

6. La nuova stagione l’ha messa alla prova. Nell’annunciata quinta ed ultima stagione di Lucifer, il personaggio interpretato dall’attrice si troverà a dover fare i conti con l’abbandono da parte di Lucifer. La German ha affermato che la nuova stagione la vedrà infatti emotivamente più coinvolta rispetto alle precedenti, e la sfida è stata quella di dover portare in scena una persona con il cuore spezzato che finge di stare bene.

7. Non sa quale sarà il destino dei due protagonisti. Nonostante molti fan si aspettano, in conclusione della serie, il coronamento dell’amore tra i due protagonisti, la German ha dichiarato di non conoscere ancora il loro destino e che data la natura della serie è rischioso aspettarsi il prevedibile. Secondo l’attrice, infatti, l’ipotesi di un matrimonio tra i due personaggi è alquanto rischiosa per molteplici motivi.

8. Ha una precisa idea di come vorrebbe il matrimonio tra i due. Benché lo ritenga improbabile, l’attrice ha dichiarato che qualora dovesse svolgersi un matrimonio tra i due, questo si svolgerebbe in perfetto stile Lucifer. La German ha infatti affermato di immaginare una cerimonia con molto fuoco, che si svolge necessariamente all’inferno. La sposa indosserebbe un abito nero, e camminerebbe sulle note di un brano di Wagner o di genere death metal.

Lauren German: il suo fisico

9. Si allena costantemente. Per poter affrontare al meglio il suo ruolo in Lucifer, spesso coinvolto in dinamiche scene che richiedono una buona prestanza fisica, l’attrice ha ammesso di tenersi costantemente in allenamento, e in più occasioni ha infatti sfoggiato un fisico che le ha fatto guadagnare l’attenzione dei media e dei fan.

Lauren German: età e altezza

10. Lauren German è nata ad Huntington Beach, in California, Stati Uniti, il 29 novembre 1978. L’attrice è alta complessivamente 170 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.