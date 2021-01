Al di là del secondo posto in classifica e del miglior attacco della Serie (45 reti in 19 gare), l’Inter di Conte sta vivendo la crisi da gol di Lautaro e Lukaku tra i peggiori tra i principali attaccanti del campionato nelle ultime 10 partite in cui sono scesi in campo. Mentre brilla la sorpresa ‘Nzola dello Spezia.