Un ragazzo di 18 anni è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Stando alla prima ricostruzione dei fatti il giovane era in sella alla sua moto quando poco prima le 18 di oggi 19 febbraio si è scontrato con un’auto a Laveno Mombello, in provincia di Varese. Disperata è stata la corsa in ospedale.