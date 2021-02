Bar, ristoranti aperti per pranzo, centri commerciali aperti nei giorni feriali, ci si può muovere tra Comuni della stessa regione. Da oggi, lunedì 1 febbraio, il Lazio torna in zona gialla. Ecco cosa cambia per aperture, spostamenti, seconde case, visite ad amici e parenti. Resta il coprifuoco alle 22.