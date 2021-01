Il Lazio è in bilico, sospeso tra zona gialla e zona arancione. Perché i numeri sono buoni e fanno sperare in una riduzione delle restrizioni, ma le regole contenute del dpcm dello scorso 3 novembre, come abbiamo anticipato due settimane fa, sono chiare: per passare da zona arancione a zona gialla i dati sull’andamento dei contagi devono essere ‘buoni’ per almeno 14 giorni.