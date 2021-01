Lazio-Parma è una partita degli ottavi di finale della Coppa Italia 2020/2021 che si gioca giovedì 21 gennaio alle ore 21.15 allo stadio Olimpico. La gara verrà trasmessa in diretta TV e in streaming dalla Rai. Le squadre di Inzaghi e D’Aversa si sono già affrontate in campionato, con i biancocelesti che hanno vinto 2-0. La vincente incontrerà nei quarti di finale l’Atalanta.