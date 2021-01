Lazio-Roma 1-0 di Serie A, diretta LIVE: gol di Immobile

La diretta di Lazio – Roma è l’anticipo della diciottesima giornata della Serie A 2020/21. Si gioca oggibenerdì 15 gennaio 2021, con fischio di inizio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport, in diretta streaming su SkyGo e Now TV. La Lazio è attardata in classifica rispetto ai cugini giallorossi ma per Simone Inzaghi è l’occasione giusta per rientrare nelle prime posizioni. Per Fonseca, la conferma di essere una reale antagonista per la lotta allo scudetto. Caicedo-Immobile è l’attacco della Lazio, Dzeko unica punta tra i giallorossi.