Le 10 migliori fustellatrici: quale scegliere per il fai da te

La fustellatrice è una macchina utilizzata in ambito domestico dagli amanti del fai da te per eseguire tagli, rilievi ed incisioni su materiali di diverso tipo e realizzare decorazioni per la casa hand-made. Le caratteristiche principali che differenziano i modelli in commercio riguardano il tipo di fustelle, il loro funzionamento ed i materiali che possono tagliare. Dai modelli a pressione a quelli elettronici, scopriamo insieme quali sono i migliori.