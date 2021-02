A difendere Maria Siponta, protagonista di una delle storie andate in onda nella puntata di C’è posta per te di sabato 20 febbraio sono le amiche. Dopo l’ondata di insulti che, dalla rete, si è riversata sulla donna, chi la conosce le manifesta solidarietà: “Solo chi non la conosce può dare certi giudizi, si è lasciata cadere addosso tutte le colpe senza reagire”.