Le aule di scuola pensate come case sull’albero dove fare lezione all’aria aperta

In questi giorni in cui molti studenti ed insegnanti stanno tornando sui banchi di scuola e alla didattica in classe, ripensare l’edilizia, le aule e gli spazi per l’apprendimento dei più giovani, sembra essere un tema primario, soprattutto in un paese come l’Italia dove gli edifici spesso sono vecchi e fatiscenti, poco funzionali e accoglienti. Così l’azienda Sullalbero s.r.l propone di progettare e realizzare case, terrazze e spazi sull’albero per una didattica outdoor in totale sicurezza e con maggiori stimoli.