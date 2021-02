La passione per le auto, che siano bolidi oppure modelli d’epoca, è un vezzo anche per Lionel Messi. La stella del Barcellona ha in garage una collezione del valore di circa 4 milioni di euro. Ce n’è per tutti i gusti, dalla Dodge Charger SRT8 di ‘Fast&Furious’ fino alle Ferrari e alle Maserati. Ma il pezzo pregiato è uno solo, scopriamolo insieme.