Le Caritas del Mezzogiorno riunite a Potenza

Le cinque delegazioni regionali Caritas del Sud Italia si sono riunite nei giorni scorsi a Latronico, in provincia di Potenza, per riflettere sul tema: «Quale Sud per questa Italia?». L’incontro è stato promosso e presieduto da Mons. Vincenzo Carmine Orofino, componente della Presidenza di Caritas Italiana, nonché Vescovo Delegato per la Carità dalla Conferenza Episcopale Basilicata, e ha visto la partecipazione di 24 delegati provenienti dalle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul tavolo sono state poste le maggiori sfide che impegnano ciascuna delegazione regionale, e le buone prassi già sperimentate sui territori. Tre i focus di interesse affrontati attraverso il metodo partecipato del World Café: Giovani e Lavoro, Formazione/Advocacy e Rispetto per l’Ambiente. Dall’incontro è emersa la determinazione delle Delegazioni Regionali Caritas del Sud di avviare un percorso di collaborazione e condivisione sui temi evidenziati.

