L’Inter ha battuto la Juventus in maniera netta e con una prestazione da incorniciare per diverse situazioni tattiche che si sono verificate nel corso del match di San Siro. I nerazzurri di Antonio Conte sono stati migliori degli avversari sia per intensità che per qualità e il passivo poteva essere più pesante: sono cinque le mosse con cui il tecnico della Beneamata ha incastrato Andrea Pirlo.