Le condizioni fisiche di Dries Mertens dopo l’infortunio alla caviglia sinistra alimentano preoccupazione. Il belga sembra quasi zoppicare in campo. Contro lo Spezia ha giocato 43 minuti, non ha mai tirato in porta né servito assist, ha toccato solo 6 palloni, effettuato un paio di passaggi e perso tre palle.