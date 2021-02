Le indagini di Lolita Lobosco: cast, trama e puntate della nuova serie tv di Rai1 con Luisa Ranieri

Domenica 21 febbraio ha avuto inizio la nuova serie tv di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri nel ruolo della protagonista, un vicequestore. La trama narra le indagini e le vicende private di questa donna molto determinata. La serie in quattro puntate è tratta dai romanzi di Gabriella Genisi ed è ambientata in Puglia, in particolare a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Alla regia Luca Miniero. L’appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.