Le italiane chiedono spazio in Champions

Ormai ci siamo. L’edizione 2019-20 della Champions League è arrivata alla sua fase più calda: il passaggio alla fase ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi. L’ultima giornata di questo torneo così importante ha avuto una serie di responsi tra i quali la sorprendente eliminazione dell’Inter di Antonio Conte, sconfitta in casa da un Barcellona senza molti titolari e capace di sperperare un buon vantaggio sul Borussia Dortmund. Tuttavia, la grande notizia per il calcio italiano è senza dubbio la qualificazione agli ottavi dell’Atalanta, che alla sua prima partecipazione è andata avanti dopo aver ottenuto sette punti in un girone complicato con Manchester City e Shakhtar Donetsk. In generale, per le italiane, si tratta di un’edizione finora sopra le righe.

Il sogno della Juve

Da oltre vent’anni senza un trionfo in Europa, la Vecchia Signora è la squadra italiana con più fame di tutte in questo torneo. Dopo aver perso due finali nel 2015 e nel 2017, la storica società bianconera finanziata dalla FIAT ha deciso di puntare tutto su due uomini. Il primo è Cristiano Ronaldo, massimo capocannoniere della storia della Champions League arrivato a Torino nell’estate del 2018. Il secondo, invece, è quel Maurizio Sarri che ha firmato nel giugno scorso per diventare la nuova guida della Juventus e dare un gioco virtuoso e divertente ai suoi uomini. Tra i dogmi tattici di Sarri e la capacità di andare in goal di Ronaldo, quest’anno la Vecchia Signora punta dunque al bersaglio grosso, quella Champions League nella quale è una delle grandi pretendenti secondo le scommesse online di Betway, con una quota di 15 il 13 dicembre. La bruciante eliminazione dell’anno scorso ai quarti di finale contro l’Ajax ha lasciato strascichi di insoddisfazione nella società torinese, il che lascia intendere che mai come quest’anno Bonucci e compagni puntano veramente molto sulla vittoria nella competizione europea più importante.

La sfida intrigante del Napoli

Da sempre vista come la società calcistica più importante del sud Italia, la tanto amata SSC Napoli è senza dubbio la principale rappresentante della voglia di rivalsa del calcio del Meridione, e dopo aver vinto due Scudetti negli anni ’80 sta vivendo adesso un’epoca di rilancio. Dopo aver finito per due volte consecutive il campionato di Serie A al secondo posto, la società azzurra si trova adesso in una situazione particolare. Settima in campionato, ma agli ottavi di Champions League, dopo aver addirittura battuto il Liverpool nel girone (unica squadra ad aver avuto ragione dei Reds in questa stagione), il Napoli ha deciso di rinunciare ai servigi di Carlo Ancelotti per chiamare al suo posto Gennaro Gattuso, un tecnico con poca esperienza ma con molta voglia di lanciarsi. È per questo motivo che quella della società partenopea sembra essere una sfida piuttosto intrigante, visto che adesso dovrà dimostrare di essere una squadra tosta in una competizione esigente come la Champions, torneo nel quale non è mai riuscito ad andare oltre gli ottavi di finale. Sconfitto dal Real Madrid nella stagione 2016-17, il Napoli potrà tuttavia essere la mina vagante del torneo attuale, visto il gran potenziale della sua rosa e la sua capacità di sconfiggere corazzate come il Liverpool campione d’Europa in carica.

L’Atalanta, senza nulla da perdere

Chi non avrà davvero alcun tipo di pressione addosso è proprio l’Atalanta di Gianpiero Gasperini, un tecnico che si sta prendendo una serie di rivincite nei piani alti del calcio italiano dopo il fallimento della sua precedente esperienza all’Inter. Il trionfo degli orobici sullo Shakhtar Donetsk è stata la ciliegina sulla torta di un girone di qualificazione nel quale la truppa del Gasp è stata inizialmente sfortunata, per poi riuscire a trovare il coraggio e la concretezza necessari per passare il girone dietro il Manchester City. Con a disposizione un attacco stellare formato dal fantasista argentino Papu Gomez, dal possente centravanti colombiano Duvan Zapata e dall’eclettico trequartista sloveno Josip Ilicic, l’Atalanta è una di quelle compagini che fanno dell’attacco il loro credo e proverà a continuare a sorprendere nel prossimo stage di questa grande competizione che è la Champions.

Da Torino a Napoli passando per Bergamo, il calcio italiano quest’anno cercherà una rivincita assoluta sotto le stelle luccicanti di una Champions che dal 2010 non prende la strada del Belpaese.