Le lacrime di Joe Biden in partenza per Washington per l’insediamento: “Orgoglioso ed emozionato”



Joe Biden è partito alla volta di Washington Dc, dove domani si terrà la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca con la quale diventerà ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Prima di lasciare la sua casa a Wilmington si è detto “orgoglioso di essere un figlio del Delaware” non nascondendo le lacrime.

Continua a leggere Joe Biden è partito alla volta di Washington Dc, dove domani si terrà la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca con la quale diventerà ufficialmente il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Prima di lasciare la sua casa a Wilmington si è detto “orgoglioso di essere un figlio del Delaware” non nascondendo le lacrime.