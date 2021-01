Le linee guida dell’OMS sull’attività fisica: anche pochi passi al giorno fanno bene alla salute

Le nuove linee guida dell’OMS in relazione all’attività fisica hanno come motto: “Ogni movimento conta”. Rinunciare a prendere l’ascensore, limitare l’uso della macchina sono tutti modi per combattere la sedentarietà. La dottoressa De Mei e la dottoressa Spinelli dell’Istituto Superiore di Sanità ci spiegano perché è importante praticare ogni giorno attività fisica e quali sono i benefici per il nostro organismo.