Le notizie sul coronavirus del 28 febbraio: FDA approva Johnson & Johnson

Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, domenica 28 febbraio 2021. Aumentano i timori per la terza ondata: nella giornata di ieri rilevati 18.916 nuovi contagi, 280 decessi e 11.320 guariti. Sardegna verso la zona bianca mentre Piemonte, Lombardia e Marche dal 1 marzo passano in zona arancione, Molise e Basilicata in zona rossa. Scuole chiuse in Campania e Dad per le superiori nelle Marche. Nel mondo oltre 113 milioni di contagi e più di due milioni e mezzo di vittime. Negli Stati Uniti arriva il via libera della FDA al vaccino monodose di Johnson & Johnson.