Le assenze per infortuni e squalifiche costringono Pirlo a scelte obbligate anche in previsione della Champions. Nella Juventus di scena a Verona ci saranno ben 8 ragazzi dell’Under 23. Oltre a Fagioli e Di Pardo ecco chi sono i calciatori della formazione giovanile scelti per la trasferta al Bentegodi.