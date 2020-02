Le “ragazze prepagate” e i “sommelier” del sesso

Come per molti ambiti, anche quello della prostituzione è un mondo in continua evoluzione. Se un tempo per poter avere un rapporto sessuale con una prostituta era necessario recarsi in un luogo appartato lontano da sguardi, oggigiorno il sistema si è evoluto. La presenza di agenzie che si occupano di organizzare gli incontri tra i clienti e le “lavoratrici”, è solo uno dei tanti atteggiamenti messi in atto. Esistono, inoltre , le imprenditrici amateur come Adriana Golosa, una ragazza colombiana, diventata famosa grazie ad un video amateur filtrato in rete . Nel filmato Adriana era protagonista di scene di sesso omosessuale e, tra i vari gemiti, invitava i potenziali clienti a visitare il suo bordello a sud di Bogotà. Forniva inoltre il numero Whatsapp affinché i clienti potessero contattarla direttamente . L’obiettivo di Gorda, secondo quanto afferma, è quello di creare uno spazio di lavoro giusto, dove sono le “lavoratrici” che possano decidere fino a dove spingersi e non il proprietario dell’agenzia o il cliente. Oltre alle veterane della strada, alle agenzie e ai bordelli “fai-da-te”, da qualche tempo si è sviluppata una nuova categoria: quella delle “ragazze prepagate”. Si tratta di ragazze rintracciabili su pagine web come millerotici.com. Queste creano un profilo con delle foto provocanti e con delle descrizioni accattivanti per attirrare i potenziali clienti. Con queste ragazze puoi concordare un posto, la durata dell’incontro, i tipi di prestazioni, e solo successivamente può avvenire l’effettivo incontro. Queste “ragazze prepagate” sono facilmente riconoscibili su Twitter, per esempio, attraverso l’user name con la sigla VIP o con la lettera E, di escort, dalle foto profilo praticamente se senza vestiti o in pose osè, ma che non mostrano mai il viso. Pubblicano inoltre frequentemente sulla loro pagina eventi nei quali si annuncia che si darà una “festa” nel proprio appartamento e si pagherà per ora. Inoltre ci sono anche le escort, che possono lavorare per un’agenzia o come “prepagate”, le quali oltre al sesso forniscono un servizio di accompagnamento: possono presenziare ad una cena o ad un qualsiasi evento mondano. In questa nuova dimensione della prostituzione non solo è cambiata la modalità offerta dalle lavoratrici ma anche quella del “compratore”. Oggigiorno esiste infatti un nuovo tipo di cliente: il “sommelier”. Questi sono uomini che preferiscono avere numerosi rapporti con differenti ragazze, le quali vengono successivamente ”recensite”. Esistono veri e propri blog dove alcuni uomini “veterani” raccontano in modo dettagliato le proprie esperienze affinché gli altri uomini vengano a conoscenza di quali e come siano i servizi offerti dalla ragazza. Le motivazioni che spingono il “sommelier” a rivolgersi ad una “ragazza prepagata” sono di carattere prettamente sessuale, non avendo quindi un coinvolgimento emotivo o sentimentale. Questi uomini sono alla ricerca del “buon sesso”, senza dover dedicare tempo né attenzioni una volta terminato il servizio offerto. Questi blog risultano molto utili ed efficaci per i nuovi utenti, soprattutto per quelli che vogliono risparmiare tempo.

Come per molti ambiti, anche quello della prostituzione è un mondo in continua evoluzione. Se un tempo per poter avere un rapporto sessuale con una prostituta era necessario recarsi in un luogo appartato lontano da sguardi, oggigiorno il sistema si è evoluto. La presenza di agenzie che si occupano di organizzare gli incontri tra i clienti e le “lavoratrici”, è solo uno dei tanti atteggiamenti messi in atto. Esistono, inoltre , le imprenditrici amateur come Adriana Golosa, una ragazza colombiana, diventata famosa grazie ad un video amateur filtrato in rete . Nel filmato Adriana era protagonista di scene di sesso omosessuale e, tra i vari gemiti, invitava i potenziali clienti a visitare il suo bordello a sud di Bogotà. Forniva inoltre il numero Whatsapp affinché i clienti potessero contattarla direttamente . L’obiettivo di Gorda, secondo quanto afferma, è quello di creare uno spazio di lavoro giusto, dove sono le “lavoratrici” che possano decidere fino a dove spingersi e non il proprietario dell’agenzia o il cliente. Oltre alle veterane della strada, alle agenzie e ai bordelli “fai-da-te”, da qualche tempo si è sviluppata una nuova categoria: quella delle “ragazze prepagate”. Si tratta di ragazze rintracciabili su pagine web come millerotici.com. Queste creano un profilo con delle foto provocanti e con delle descrizioni accattivanti per attirrare i potenziali clienti. Con queste ragazze puoi concordare un posto, la durata dell’incontro, i tipi di prestazioni, e solo successivamente può avvenire l’effettivo incontro. Queste “ragazze prepagate” sono facilmente riconoscibili su Twitter, per esempio, attraverso l’user name con la sigla VIP o con la lettera E, di escort, dalle foto profilo praticamente se senza vestiti o in pose osè, ma che non mostrano mai il viso. Pubblicano inoltre frequentemente sulla loro pagina eventi nei quali si annuncia che si darà una “festa” nel proprio appartamento e si pagherà per ora. Inoltre ci sono anche le escort, che possono lavorare per un’agenzia o come “prepagate”, le quali oltre al sesso forniscono un servizio di accompagnamento: possono presenziare ad una cena o ad un qualsiasi evento mondano. In questa nuova dimensione della prostituzione non solo è cambiata la modalità offerta dalle lavoratrici ma anche quella del “compratore”. Oggigiorno esiste infatti un nuovo tipo di cliente: il “sommelier”. Questi sono uomini che preferiscono avere numerosi rapporti con differenti ragazze, le quali vengono successivamente ”recensite”. Esistono veri e propri blog dove alcuni uomini “veterani” raccontano in modo dettagliato le proprie esperienze affinché gli altri uomini vengano a conoscenza di quali e come siano i servizi offerti dalla ragazza. Le motivazioni che spingono il “sommelier” a rivolgersi ad una “ragazza prepagata” sono di carattere prettamente sessuale, non avendo quindi un coinvolgimento emotivo o sentimentale. Questi uomini sono alla ricerca del “buon sesso”, senza dover dedicare tempo né attenzioni una volta terminato il servizio offerto. Questi blog risultano molto utili ed efficaci per i nuovi utenti, soprattutto per quelli che vogliono risparmiare tempo.