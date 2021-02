In Emilia-Romagna e Lombardia alcuni comuni sono diventati zona arancione scuro: in questi territori le regole e le restrizioni applicate sono più stringenti rispetto a quello delle tradizionali aree arancioni a causa di un incremento dei contagi da Covid-19. Quali sono i divieti in zona arancione rafforzata e cosa cambia rispetto alle tradizionali zone arancioni?