Con “Stelle forever” Leo Pari continua a percorrere la strada del pop con il femminile come stella polare. L’album è un inno alla donna, alle donne, smitizzate dal racconto aulico che talvolta se ne fa e in contrapposizione, come Leo Pari spiega a Fanpage, all’immagine che troviamo talvolta nella nuova scena trap.