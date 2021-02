Leandro Paredes è stato uno dei calciatori che più si sono messi in mostra nella roboante vittoria del PSG in casa del Barcellona nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League. L’argentino non ha sbagliato praticamente niente e sta continuando il suo percorso di crescita, acquisendo di volta in volta la dimensione da leader di uno dei centrocampi più forti d’Europa.