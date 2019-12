L’economia spiegata dal nano

Dopo il grande successo dell’episodio “Il reddito di cittadinanza spiegato dal nano” (oltre 1.800.000 visualizzazioni tra Facebook e YouTube in una settimana), rilasciato in concomitanza con il lancio del nuovo sito, il Sole 24 ORE lancia una serie di appuntamenti dedicati a capire meglio il mondo della economia e concetti quali il PIL, il debito pubblico, lo spred, azioni, obbligazioni, titoli di stato. Tutti gli appuntamenti hanno come protagonisti il Nano, il Giargiana e l’Imbruttito.

Brand di relazione

Il successo dell’iniziativa nella sua globalità, si misura anche dai commenti entusiasti che gli utenti lasciano e continuano a lanciare sui social. Oltre agli affezionati fan del Milanese Imbruttito, il pubblico dei canali social del Sole ha apprezzato e commentato il contenuto, portando Il Sole 24 Ore a diventare punto di riferimento per informarsi, aprendosi ai segmenti più giovani del target. L’iniziativa conferma come la testata, attraverso la nuova piattaforma digitale, sia soprattutto un brand di relazione, capace di coinvolgere e ampliare le diverse community presenti sui social, dal pubblico più professionale a quello giovane.

