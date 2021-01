Lega Calabria, Saccomanno nuovo responsabile regionale del partito

“Grazie a Cristian Invernizzi per l’impegno e i risultati di questi anni, con la Lega che per la prima volta è entrata nel Governo regionale e ha conquistato diversi Comuni: in Calabria vogliamo fare sempre di più e sempre meglio, affidando la Lega a una classe dirigente specchiata, capace e cresciuta sul territorio”.

Lo afferma, in una nota, il leader della Lega, Matteo Salvini. Nel comunicato si riferisce che “l’avvocato anti-‘ndrangheta Giacomo Francesco Saccomanno è il nuovo responsabile della Lega in Calabria, mentre il sindaco monocolore Lega di Taurianova, Roy Biasi, entra nella segreteria politica nazionale come rappresentante degli amministratori del Sud e sarà il vice segretario regionale con delega agli enti locali. Le decisioni sono state ufficializzate dopo un incontro con Matteo Salvini, che nell’occasione si è confrontato anche con il presidente facente funzioni Nino Spirlì per affrontare alcuni nodi quali vaccini, ristori, infrastrutture, lavoro. Saccomanno, classe 1955, ha un lungo curriculum di impegno civile e professionale: avvocato in diversi processi contro la criminalità organizzata, difensore dei risparmiatori truffati dalle banche, in prima linea in battaglie ambientaliste e contro le barriere architettoniche. Leghista dal 2016, Saccomanno raccoglie il testimone del deputato Cristian Invernizzi”. “Buon lavoro – dice ancora Matteo Salvini – a Saccomanno e Roy Biasi, che lavoreranno in squadra con Spirlì e con parlamentari, europarlamentari, consiglieri regionali e amministratori del territorio. Appena la situazione sanitaria lo permetterà, la Calabria sarà la prima regione dove tornerò”.