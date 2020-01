Lega. Michele Gullace cambia incarico: da commissario provinciale a regionale

Michele Gullace lascia la Lega di Salvini per cui ha svolto anche l’importante incarico di commissario provinciale a Reggio Calabria. Il politico nato a Taurianova è il nuovo commissario regionale del partito Lega per l’ Italia , una forza politica che si definisce di tutti gli italiani liberi all’Italia e all’Estero. La nomina è stata formalizzata in provincia di Salerno dal presidente nazionale della Lega per l’Italia, Luigi Pergamo, un imprenditore campano con interessi in svariati settori. “Gullace – ha affermato Pergamo – rappresenta un riferimento importante per i tanti cittadini del territorio calabrese perché sa ascoltare le istanze e dare loro il giusto risalto avendo sempre dimostrato di essere persona attenta alle problematiche della gente. Inoltre, è bravo professionalmente, onesto e quindi rappresenta un profilo idoneo per guidare il nostro partito in Calabria ”. Telegrafica la prima dichiarazione del neo-commissario: “ricambio la stima e l’affetto, ringrazio il presidente della Lega per l’Italia, dimostrerò ancora una volta la mia dedizione e l’impegno al servizio del territorio calabro”.