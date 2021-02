Leonardo Fioravanti a Fanpage: “Voglio le Olimpiadi per far crescere il surf in Italia”



Leonardo Fioravanti è un giovanotto del 1997 ma ha una carriera incredibile: è il primo e finora unico italiano ad aver raggiunto il circuito mondiale di surf e a maggio si giocherà la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2021. Ai microfoni di Fanpage.it questo ragazzo di Roma ha raccontato com’è nata la sua passione per il surf, di quanto sarebbe importante la sua qualificazione alle Olimpiadi per l’intero movimento italiano e come ha superato il brutto infortunio del 2015 che poteva compromettere la sua carriera.

