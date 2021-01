L’esilarante confessione di Jared Leto: “Ho perso l’Oscar, è scomparso come per magia”

Nel 2014 Jared Leto vinceva l’Oscar come miglior attore non protagonista in “Dallas Buyers Club”, un momento indimenticabile per l’attore che, però, a distanza di sette anni da quella notte, racconta di aver perso l’ambita statuetta. Probabilmente durante un trasloco oppure gli è stata sottratta da qualcuno, nemmeno il frontman dei Thirty Second to Mars ne è sicuro, ma ha una flebile speranza: “Magari se ne prenderanno cura”.