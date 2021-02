Sinisa Mihajlovic ha avuto il merito di lanciare come titolare Gianluigi Donnarumma in un momento in cui la retroguardia del Milan non andava benissimo: la difesa rossonera era la seconda porta più battuta quando il tecnico serbo a 16 anni, 8 mesi e 6 giorni fece esordire il portiere di Castellammare di Stabia. Il 25 ottobre 2015, in Milan-Sassuolo, è iniziata l’era Gigio Donnarumma.