Letizia Moratti ha chiesto a Guido Bertolaso di collaborare al piano vaccinale della Lombardia

“Con il dottor Guido Bertolaso si è concordato di approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni”, si legge in una nota diffusa da Regione Lombardia. Ieri la vicepresidente Letizia Moratti ha chiamato l’ex capo della Protezione civile per coinvolgerlo nella realizzazione del piano di vaccinazione di massa per i cittadini lombardi.