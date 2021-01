Letizia Moratti vuole in squadra l’ex pm Robledo, il magistrato che indagò anche lei e suo figlio

La neo assessore e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ha chiesto all’ex magistrato Alfredo Robledo di entrare nel suo staff come consulente giuridico per la revisione della legge regionale sulla sanità. I due si sono già incrociati in passato quando lei era sindaco di Milano e lui capo dell’anticorruzione. Robledo indagò Moratti per abuso d’ufficio e il figlio Gabriele per il caso della “bat-caverna”. Ma in passato il magistrato ha avuto a che fare con molti amministratori sia di destra che di sinistra.