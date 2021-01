L’ex compagna di Walter Zenga: “Non vedeva l’ora di vedere i suoi figli”

L’ex fidanzata di Walter Zenga Hoara Borselli è ospite a Live non è la d’Urso per raccontare la sua verità sul rapporto che l’ex campione di calcio ha avuto con i suoi figli. “Vivevamo negli Stati Uniti, ma avevamo preso un appartamento a Milano così che potessimo andare a far visita ai bambini. Walter non vedeva l’ora di tornare a casa per vederli”, racconta. Mettendo in luce anche i limiti del figlio Andrea: “Riconosco in lui rabbia e rancore”.