Kent Woods, ex direttore dell’Ema, in un’intervista critica la scelta di alcuni Paesi europei, tra cui anche l’Italia, di non somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca alle persone con meno di 55 o 65 anni: “La decisione di molti Paesi di limitare il vaccino AstraZeneca entro i 65 anni è incomprensibile e costerà vite umane”.