L’ex terzino della Juventus Armand Traoré ha rivelato alcuni particolari della sua esperienza in bianconero nella stagione 2010/2011: “Claudio Marchisio fumava quattro pacchi di sigarette al giorno ma non ho mai visto nessuno correre come lui. La mattina che sono arrivato erano tutti a fare colazione con caffè e sigaretta e le sere prima delle partite si beveva vino rosso”.