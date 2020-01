LICEO MAZZINI I Fairplayers incontrano Lente Locale

R. & P.

Il Team ASOC Fairplayers dei Licei Mazzini di Locri ha incontrato ieri, nell’auditorium dell’istituto di Via Matteotti, 23 Gianluca Albanese, giornalista e direttore della testata online “Lente Locale”. L’incontro è stata l’occasione per discutere dei principi del data journalism, utili per redigere al meglio l’articolo sui dati raccolti durante la fase 2 del percorso di “A Scuola di Open Coesione”, ossia l’analisi dei dati, da inviarsi entro il 24 gennaio prossimo. In particolare, durante la sua introduzione Albanese ha focalizzato l’attenzione del Team sulle fonti delle notizie e sulla loro attendibilità, ribadendo che il lavoro principale del giornalista è osservare e descrivere la realtà locale con oggettività. Il team sta attenzionando l’appalto riguardante la realizzazione dell’impianto sportivo “San Giovanni Bosco” del Comune di Locri, che prevedeva la ristrutturazione dei campi già esistenti, la realizzazione di un nuovo campo da calcetto con relativi spogliatoi e bagni esterni. Il progetto, finanziato dalle Politiche di Coesione per il tramite del Fondo di Rotazione dell’Unione Europea, segnatamente dal P.O.N. Sicurezza – Programmazione 2007-2013, poi rientrante nel P.A.G. “Progetto Locride”, ha impiegato 250.000,00 €, suddivisi in lavori edili, arredi e attrezzature e altro. Proprio nell’ambito del progetto ASOC oggi, 23 gennaio, presso il “Liceo Scientifico Zaleuco” di Locri, si terrà un convegno organizzato dall’Associazione “EuroKom” sulle politiche di coesione, il data journalism e i dati statistici. Inoltre, ci sarà un momento di confronto tra il nostro team, Fairplayers, e il team IGEA 2.0. Vi terremo aggiornati sui risvolti delle nostre indagini.

