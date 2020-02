LICEO “ZALEUCO” Sabato mattina il convegno di medicina col professor Violi

LICEO “ZALEUCO” Sabato mattina il convegno di medicina col professor Violi

Il tema:” Recenti sviluppi

della ricerca medica” vuole essere l’occasione per la prima presentazione in

Calabria della scoperta scientifica del prof. Violi.

Il prof. Francesco Violi è originario di Brancaleone

(RC). Attualmente ricopre il prestigioso incarico di Direttore della prima

clinica medica alla facoltà di medicina dell’Università di Roma “La Sapienza”-

Il prof. Violi è rimbalzato agli onori delle ultime

cronache (vedi il servizio mandato recentemente in onda dal Tg1) in merito alla

scoperta scientifica che ha messo in relazione infezione batterica (Escherichia

Coli) del sangue con la maggiore probabilità di contrarre l’infarto.

La conferenza di sabato 8 segue quella del 19 ottobre 2019 che aveva avuto come tema di

dibattito: “Giovani e movimento, quale medicina”- In questa occasione hanno

partecipato l’endocrinologo dott. D. Tromba , il dott. G. Mirarchi quale

responsabile del servizio di medicina preventiva e del territorio, la Dssa Caterina

Ceruso, cardiologa e ha portato il suo contributo in qualità di ortopedico il

dott. Mariano Ventra quale medico di medicina dello sport.

Nei prossimi mesi ci saranno ben quattro lezioni del

prof.Alfredo Ferro dell’Università di Catania con la quale il Liceo Zaleuco ha

stretto un protocollo d’intesa in merito alla conoscenza della bioinformatica,

un nuovo sentiero della conoscenza che promette interessanti sviluppi già nel

futuro immediato.

Le attività nel campo della conoscenza e della

preparazione degli alunni del liceo Zaleuco in biomedicina saranno sostenute da

altre interessanti iniziative, già in cantiere, sia per l’anno scolastico in

corso che per il prossimo.

Aula Magna del

Liceo scientifico Statale “Zaleuco”

CONFERENZA DI MEDICINA

“Recenti sviluppi

della ricerca medica”

Relatore: prof. Francesco Violi

Direttore prima Divisione

di clinica medica Università “La Sapienza” Roma

Programma

ore 10: saluti

-del Dirigente Scolastico prof.ssa Carmela Rita Serafino

-del Sindaco di Locri dott. Giovanni Calabrese

-Commissaria prefettizia del Comune di Brancaleone

dott.ssa Isabella Giusto

-Dr. Giuseppe Zampogna vicepresidente Ordine dei medici

della prov. Di Reggio Calabria

Ore 10.40: relazione del prof. Francesco Violi

0re 11.15: dibattito con gli alunni del Liceo Zaleuco

Ore 12.00: conclusioni del Dirigente Scolastico

FRANCESCO VIOLI –

·Professore

Ordinario di Medicina Interna (MED/09) della Prima Facoltà di Medicina

dell’Università di Roma “La Sapienza” dal 1995.

Esperienza professionaleLavoro o posizione

ricoperti·Direttore

della Divisione di Prima Clinica Medica e del Centro Aterotrombosi dell’Azienda

Universitaria Policlinico Umberto I –Università di Roma “La Sapienza”.

·Docente

di Medicina Interna del Corso di Laurea

Magistrale “C” in Medicina e Chirurgia.

·Responsabile della Scuola di Specializzazione

in Medicina Interna per il Polo Pontino della Prima Facoltà di Medicina

dell’Università di Roma “La Sapienza”.

·Past President della Società Italiana di Medicina

Interna

·Membro

delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Cardiologia; Società

Italiana di Emostasi e Trombosi; International Society of Thrombosis and

Haemostasis; New York Academy of Sciences. Lecturer Baylor University.E’ stato

Presidente della Società Italiana Per lo Studio della Trombosi e dell’Emostasi.

·Direttore DAI di Medicina

Interna, Terapia Medica, Geriatria e Medicina Riabilitativa·Direttore Dipartimento di

Medicina Interna e Specialità Mediche (1.11.2016 al 31.10.2019)·a Rater for the McMaster

Online Ratingof Evidence (MORE) System offered through the Health Information

Research Unit of McMaster University for the period of January 1, 2015

