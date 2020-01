Lilt e Sakro insieme per promuovere la prevenzione oncologica

Gli atleti della Sakro – Scuola Atletica Krotoniate diventeranno i testimonial della salute per la Lilt. Una novità importante che arricchisce il percorso intrapreso tempo fa dalla sezione provinciale crotonese della Lilt – Lega Italiana per la lotta ai tumori. Sulle loro divise sarà presente il logo della sezione provinciale della Lilt Crotone. L’atletica, attraverso i campioni della Sakro, diverrà strumento di promozione della salute, sostenendo attivamente l’operato e le finalità della Lega tumori sul nostro territorio. “Da diversi anni – ha spiegato Patrizia Pagliuso – presidente della sezione provinciale di Crotone della Lilt – abbiamo sposato il Fitwalking, la camminata veloce inventata dai campioni olimpici Maurizio e Giorgio Damilano, come attività fisica da proporre agli studenti per prevenire l’obesità infantile e in progetti di ricerca per la riabilitazione psicomotoria dei pazienti oncologici”. “Il Fitwalking, a differenza di altre discipline, non presenta controindicazioni e può essere praticato da tutti. In questi anni, la Lilt, in collaborazione con Map Italia , ha formato istruttori di Fitwalking e Fitwalking cross certificati e accompagnatori Lilt. L’istruttore Fitwalking Lilt Crotone, Giuliana Spagnolo, – va avanti Pagliuso – grazie alla sinergia con Sakro, si è tesserata con la società di atletica pitagorica. Un primo passo di una collaborazione tra le parti per promuovere insieme lo sport sano su territorio”. Il neo-presidente Talarico della Scuola Atletica Krotoniate, ha espresso profonda soddisfazione per la collaborazione messa in campo, sostenendo ancor di più la diffusione dei sani principi dello sport e dell’attività fisica, da sempre uno degli obiettivi primari per la Sakro. Una nuova iniziativa quindi nella città pitagorica che rafforza la promozione dei corretti stili di vita.

