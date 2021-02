L’esultanza di Paolo Maldini alla fine del match dell’Olimpico è iconica e spiega bene quanto sia stata importante la vittoria per il Milan. Stringe le mani, piega i gomiti e ripete il gesto per un paio di volte. Negli occhi (metà del viso è coperto dalla mascherina) ci sono tutta la gioia per i 3 punti e per averli ottenuti in un match difficile dopo le ultime sconfitte.