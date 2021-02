L’Inter cambia logo su Facebook e i tifosi insorgono: “Una schifezza”

La pagina ufficiale dell’Inter ha pubblicato un’edizione speciale del logo del club. Non si tratta del nuovo stemma, come annunciato nei giorni scorsi, ma di una rivisitazione di quello esistente che ha una spiegazione precisa: il 2021 è l’anno del Bufalo o Bue come indicato nell’oroscopo cinese. La reazione dei tifosi è stata immediata e non tutti hanno gradito quel cambio in un momento d’incertezza per la situazione societaria.