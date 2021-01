L’Inter impatta a Udine a reti inviolate. Nel primo tempo annullato per fuorigioco un gol a Lautaro Martinez. Uno zero a zero privo di emozioni reali, con le due squadre che si sono equivalse: l’Udinese ha giocato con ordine e attenzione, l’Inter non è mai riuscita a ottimizzare le poche occasioni da gol.