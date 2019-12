L’INTERVENTO “Il nuovo consiglio regionale nascerà in un clima politico surreale”

Lente Locale

R. & P.

Da Chiambretti in Tv, Iva Zanicchi (ma può essere stata Alda D’Eusanio… non ricordo, non cambia) testualmente, con disinvoltura e studiata volgarità ” L’importante non è con chi vai ma con chi vieni”. Siamo alle giornate conclusive per la composizione delle liste per le regionali in Calabria e tanti, troppi, non si fanno problemi di candidarsi con chiunque pur di consumare l’atto… emozionale e/o eccitante della candidatura e quindi della eventuale elezione. Siamo in mezzo ad un vera e propria emergenza culturale (nella quale si è precipitati per il distacco della gente e per la mediocrità delle rappresentanze politiche e istituzionali) , nella condizione peggiore per lavorare ad un rilancio del territorio. Nella Locride, Comuni che rinunciano agli incentivi del Ministero per stabilizzare i precari (amministratori sprovveduti o cinici?) , Dissesti inevitabili ed altri deliberati per calcolo politico ( “è uno spartiacque, noi rispondiamo del Bilancio da ora in avanti”, ma magari c’eri pure prima), diminuzione dei trasferimenti statali, ma pure scarsa capacità impositiva, disaffezione e sfiducia dei cittadini, gestione dei rifiuti irrisolta, Morra che trova il modo di dire una sciocchezza sul tema ambientale (e un sindaco alle sue spalle che sorride sardonico… e non ne avrebbe motivo) , sanità tra errori e strumentalizzazioni, cittadini privati delle cure, la stretta degli scioglimenti dei comuni per infiltrazione mafiosa. Quest’ultimo tema non si affronta contestando soltanto i provvedimenti del Ministero, a volte spiegabili e a volte no, si affronta con determinazione perché si vede che i Comuni, purtroppo, si “rattrappiscono” con la gestione dei commissari, tanto da apparire inevitabile la valutazione della qualità del mandato che esercitano. Un conto è l’alto là ai clan di mafia o le iniziative per farlo, un altro la paralisi di azioni ed attività dell’ente. Non c’è da essere ottimisti. Incredibile, si condivide il fatto, per eccesso di sprezzo verso la politica, che le recenti manifestazioni di piazza di nuovi movimenti non si cimentino con i contenuti, ma che abbiano a curarsi solo dell’estetica della manifestazione. E se scarti i contenuti, come cambi le cose, come formi i dirigenti, come si riavvicinano i cittadini ? Insultare pesantemente un leader politico, poi, inibisce di per sé l’estetica e la buona fede. Questo è un limite non una forma utile a superare le emergenze. Il nuovo Consiglio regionale della Calabria nasce in questo clima.

Ruggero Acque

