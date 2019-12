L’INTERVENTO Lettera aperta di un cittadino ai candidati alla presidenza della Regione

Lente Locale

R. & P.

gr. Candidati alla presidenza della Regione Calabria

Francesco Aiello,

Carlo Tansi , Jole Santelli, Filippo Callipo, Mario Occhiuto, Francesco Di Lieto, Ciccio Talia

In

qualità di candidati alla presidenza e quindi a presentarvi come le

persone che influenzeranno, in bene o in male, il futuro della nostra

Regione, indirizzo anche a voi la lettera aperta che ho già pubblicato

qualche settimana fa, con l’intento di sbloccare una situazione ferma

dal 2011.

A Gioiosa Ionica c’è una stazione dismessa e abbandonata facente parte della Ferrovia Marina di Gioiosa – Mammola (1931-1968) – https://bit.ly/2wyezBB – https://bit.ly/2OzPkY7.

È un immobile che ha molta importanza dal punto di vista storico e culturale oltre che essere bene tutelato.

Dal settembre 2018 ho iniziato ad interessarmi a questa stazione, l’ex Stazione delle Ferrovie Calabro Lucane di Gioiosa Ionica, predisponendo un progetto per la realizzazione di un Beer Pub Gourmet. Un format innovativo che unisce sana alimentazione, esaltazione della birra artigianale e trappista, ristrutturazione e rivalutazione dell’immobile e cicloturismo. Il progetto, inoltre, prevede la rivalutazione e promozione turistica di tutto il percorso della ferrovia, di seguito indico il link all’album Facebook con le foto del percorso che ho personalmente fatto in bicicletta https://bit.ly/2LirX4F, e dei beni storici della zona, associando mobilità responsabile.

La nostra regione ha un patrimonio immobiliare importantissimo dal punto di vista culturale e storico ma, allo stesso tempo, ha una percentuale di abbandono di

questi beni altissima. A questo si aggiunge il grande gap culturale, il

tasso di cultura mafiosa, di mancanza di rispetto delle

regole e l’economia oppressa dalla criminalità organizzata. Non meno

importante è l’abbandono paesaggistico e l’assoluta mancanza di rispetto

per l’ambiente.

Non posso non rivolgere anche a voi gli stessi interrogativi che ho già posto.

È utopico pensare che in Calabria si

possa salvare il fantastico patrimonio immobiliare che abbiamo? che si

possa evitare il continuo flusso di partenze dei nostri figli perché non

trovano un futuro nella loro terra? che la pubblica amministrazione

trovi delle risposte concrete ai cittadini? che anche in Calabria si

possa creare posti di lavoro ed economia?

Sì, forse è utopico ma

io continuerò a scrivervi e a denunciare lo stato di abbandono ed a

chiedere che non ci sia parte d’Italia che valga di meno rispetto

all’altra.

Nel

frattempo, il bene immobile rischiamo di perderlo del tutto in quanto

necessita di urgente ristrutturazione nonostante essendo di proprietà

dello stato si potrebbe attingere a dei contributi messi a disposizione dal MiBACT, Scheda Beni Culturali Calabria https://bit.ly/35AafBx – Scheda MiBACT https://bit.ly/2D8fThO, si potrebbe pensare al Crowdfunding, a “Cultura Crea”

l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita di iniziative

imprenditoriali e no profit nel settore dell’industria culturale,

creativa e turistica, che puntano a valorizzare le risorse culturali del

territorio nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania,

Puglia e Sicilia.

Anche la Commissione UE ha scritto una lettera invitando il Governo ad investire più al sud https://bit.ly/35H6PNg.

Se non verrà mantenuto un adeguato livello d’investimenti pubblici nel Mezzogiorno, l’Italia rischia un taglio dei fondi strutturali. Questo è stato l’allarme della Commissione Ue.

“Gli

sforzi europei fatti attraverso il bilancio comunitario sono stati

neutralizzati dai tagli agli investimenti pubblici nel Mezzogiorno”, ha

continuato il direttore generale.

Vista la vostra candidatura, quale impegno prendete per il Recupero la Valorizzazione dell’ex Stazione delle Ferrovie Calabro Lucane di Gioiosa Ionica.

Sono sicuro che con buona volontà e buon senso i fondi si potrebbero trovare.

Attendo fiducioso

Cordiali saluti

--

Vincenzo Coluccio

