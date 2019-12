LIONS CLUB ROCCELLA E UNESCO GIOIOSA Domenica sfilata di abiti tradizionali della Locride

La manifestazione, organizzata dai club service presieduti da Domenico Leonardo (Lions Roccella J.) e Nicodemo Vitetta (Club per l’UNESCO di Gioiosa J.), vedrà quindici ragazze (modelle per un giorno) indossare gli abiti tradizionali provenienti da vari paesi della Locride.

Così anche lo scambio degli auguri diventa un’occasione per impreziosire la fervente attività svolta a favore della cultura e della valorizzazione del territorio attraverso la possibilità di poter ammirare abiti antichi originali della Locride e alcuni tra i più rappresentativi di altre parti della Calabria in “voga” nei secoli scorsi.

I soci dei club, manifestano grande soddisfazione per le attività realizzate durante l’anno che si sta concludendo e per le iniziative in calendario per il nuovo anno.

Lente Locale

I soci dei club, manifestano grande soddisfazione per le attività realizzate durante l'anno che si sta concludendo e per le iniziative in calendario per il nuovo anno. Così anche lo scambio degli auguri diventa un'occasione per impreziosire la fervente attività svolta a favore della cultura e della valorizzazione del territorio attraverso

Lente Locale