L’Iran attacca due basi Usa in Iraq, almeno 80 morti. A Erbil i soldati italiani in salvo nei bunker

L’Iran ha avviato l’operazione “Soleimani Martire” lanciando una pioggia di missili contro due basi Usa in Iraq. L’attacco è iniziato quando in Italia era mezzanotte circa (all’1.20 di notte ora locale ), la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Qassem Soleimani a Baghdad venerdì scorso. Il bilancio è di almeno 80 vittime.

L’attacco più importante è avvenuto contro la base Ayn al-Asad in Iraq che ospita militari americani. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil: i nostri militari si sarebbero rifugiati in appositi bunker. Il contingente italiano che fa parte della coalizione anti Daesh a guida Us è insediato a ridosso della zona dell’aeroporto.

Immediata la reazione della Casa Bianca. Il presidente Usa Donald Trump ha riunito il consiglio di sicurezza nazionale per circa due ore con il segretario di Stato Mike Pompeo e il capo del Pentagono Mark Esper, parlerà alla Nazione in giornata.