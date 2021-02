Ancora novità attorno all’Isola dei Famosi che, a quanto pare, potrebbe slittare ancora il suo inizio. Si tratterebbe di una manciata di giorni, dall’8 marzo ovvero la data per la prima puntata, si passerebbe a giovedì 11 marzo. Non più appuntamento bisettimanale, ma singolo. Inoltre in queste ultime ore si fa avanti un altro nome tra i partecipanti al reality, quello di Raffaele Auriemma.