Al Grande Fratello Vip esplode una lite molto accesa tra la Salemi e la Orlando, la cui amicizia ha subito uno stop. Giulia si sente derisa e tradita da Stefania, che però non accetta di passare per una persona che parla alle spalle: “La verità è che sei rimasta male perché ti ho nominata. Mi vuoi buttare addosso il fango ma non l’accetto”.